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Видео с места падения жильца на коляску с ребенком 

Вадим Дроздов 1 час назад
4 февраля в Воронеже во дворе дома в жилом комплексе «Звёздный» на Острогожской улице один из жильцов упал с 17-го этажа на коляску с ребенком. Мужчина погиб на месте. Ребенка пытались спасти прибывшие реаниматологи, однако им этого не удалось. Очевидцы рассказали, что мать гуляла с ребенком по тротуару и внезапно с высоты на коляску упал человек. Младенцу было пять месяцев. Матери сделали успокоительные инъекции, так как она находилась в шоке. Погибшему мужчине, по словам соседей, было около 30 лет. Причины произошедшего предстоит выяснить сотрудникам СК.
Происшествия , Видео
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