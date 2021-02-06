В Москве из магазина украли бутылку вина за 50 тысяч рублей

"Накануне в полицию обратилась продавец магазина алкоголя, расположенного на Старой Басманной улице, дом 25, строение 1. Женщина сообщила, что неизвестный похитил бутылку вина Chateau Palmer 2015 года стоимостью 49 800 рублей", — сказал собеседник агентства.