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Москва

В Москве из магазина украли бутылку вина 2015 года выпуска за 50 тыс. рублей 

ТАСС и ещё 3 49 минут назад
В Москве из магазина украли бутылку вина за 50 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Неизвестный похитил из магазина в центре Москвы бутылку вина Chateau Palmer 2015 года выпуска стоимостью почти 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратилась продавец магазина алкоголя, расположенного на Старой Басманной улице, дом 25, строение 1. Женщина сообщила, что неизвестный похитил бутылку вина Chateau Palmer 2015 года стоимостью 49 800 рублей", — сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту начала доследственную проверку.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , ЦУМ , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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