Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Похоронившую 11 мужей жительницу Армавира будут судить за мошенничество 

News.ru 1 час назад
Похоронившую 11 мужей россиянку осудят за мошенничество
Фото: Reuters
Похоронившую 11 мужей россиянку будут судить за мошенничество в Краснодарском крае. Жительница Армавира вступала в брак с одинокими стариками.
Как сообщили в ГУ МВД по краю, 53-летняя женщина совместно со своими детьми подыскивали одиноких мужчин. После того как она выходила за них замуж, её дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества. Им помогала 57-летняя риелтор из города Новокубанска, пишет «Газета.Ru».
Обвиняемые похитили денежные средства потерпевших и приобрели права собственности на объекты недвижимости — земельные участки, жилые дома и квартиры, расположенные на территории Армавира, Краснодара и Сочи, — говорится в сообщении МВД.
Было выявлено минимум 12 фактов противоправной деятельности, притом 11 потерпевших умерли в период с 2013 по 2019 год. Женщины присвоили себе около 21,7 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Россиянке грозит до 10 лет заключения.
Как писал NEWS.ru, сочинский пенсионер стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Он продал гражданке Абхазии жилое помещение, однако «забыл» предупредить её, что уже подарил недвижимое имущество своей родственнице.
Таким образом, продавать квадратные метры 65-летний предприимчивый сочинец не мог. Впрочем, судя по происходившим далее событиям, особо и не жаждал. Получив от малознакомой ему гражданки в счёт оплаты сделки 760 тысяч рублей, мужчина перестал выходить на связь. После того как его нашли правоохранительные органы, оказалось, что деньги он потратил. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
News.ru: последние новости
В Воронеже мужчина выпал из окна на коляску с младенцем В Воронеже мужчина выпал из окна на коляску с младенцем Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана Брат главы Северной Осетии обнаружен мёртвым Брат главы Северной Осетии обнаружен мёртвым
Комментарии 14
Происшествия , МВД , Газета.Ru , Армавир , Армения , Краснодар , Краснодарский Край , Новокубанск , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
00:20
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
В мире Происшествия
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
00:44
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
Происшествия Криминал
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение