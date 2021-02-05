Выпавший из окна на коляску воронежец был студентом

В Воронеже парень выпал из окна многоэтажки на коляску с грудным ребенком. Молодой человек погиб на месте, а младенец скончался в машине скорой помощи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.

Двойная трагедия

Трагедия в воронежском микрорайоне Шилово произошла вечером 4 февраля. Жительница одного из домов, расположенных по улице Острогожской, вышла погулять вместе со своим грудным сыном в коляске. По разным данным, ребенку было 5–6 месяцев. В момент, когда женщина проходила возле дома, из окна многоэтажки выпал молодой человек.

"Ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти малыша не удалось. 20-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Воронежской области.

областной прокуратуре рассказали о личности молодого человека, выпавшего из окна. Выяснилось, что парень был студентом местного колледжа.

Из 17-этажного многоквартирного жилого дома на проезжую часть упал 20-летний учащийся Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа.

из сообщения прокуратуры Воронежской области

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, для выяснения всех обстоятельств трагедии были назначены судебные экспертизы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также допрашиваются свидетели.

Прокуратура области тоже взяла на контроль ход расследования этого уголовного дела. В ведомстве добавили, что причины падения молодого человека пока еще устанавливаются.

"Не корите себя очень сильно"

По словам соседей, в семье погибшего младенца остался еще один ребенок — пятилетний мальчик. А на Острогожскую мама вместе с сыновьями приехала, чтобы навестить своих родителей. В день трагедии женщина решила прогуляться с детьми. Однако старший ребенок якобы не захотел идти на улицу, поэтому остался с бабушкой.

Вместе с тем очевидцы рассказали, что молодой человек, который упал на коляску, жил на 9-м этаже и был тихим. Время от времени его видели с девушкой. В день происшествия парень вел себя неадекватно, утверждают соседи. Высунувшись в окно в районе 15:00, он, предположительно, кричал: "Забери мое сердце, забери мою душу", а в 17:00 уже произошла трагедия, передает РИА "Воронеж".

Записи с камер видеонаблюдения и фото с места происшествия облетели интернет. В одной из групп жителей Воронежа в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация о том, что отец погибшего мальчика обратился к администратору с просьбой удалить все посты, касающиеся этой темы. Сообщается, что мужчина работает дальнобойщиком, а в момент трагедии был в рейсе. Также в публикации говорится, что мать ребенка "на пределе".

Дядя погибшего мальчика в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что семье сейчас тяжело, все переживают горе.

В связи с произошедшей трагедией свои соболезнования выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев . Он заявил, что потрясен случившимся, однако родителям погибшего ребенка сейчас гораздо сложнее.

Очень прошу маму мальчика: пожалуйста, не корите себя очень сильно. Судя по обстоятельствам, у вас не было возможности предотвратить беду. Виновный в ней человек тоже погиб. И это тоже горе для его родственников. Приношу всем свои соболезнования.

Александр Гусев

губернатор Воронежской области