Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Соседи рассказали о последних словах парня, упавшего в Воронеже на коляску 

Москва24 и ещё 2 19 минут назад
Выпавший из окна на коляску воронежец был студентом
Фото: телеграм-канал Mash
В Воронеже парень выпал из окна многоэтажки на коляску с грудным ребенком. Молодой человек погиб на месте, а младенец скончался в машине скорой помощи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.

Двойная трагедия

Трагедия в воронежском микрорайоне Шилово произошла вечером 4 февраля. Жительница одного из домов, расположенных по улице Острогожской, вышла погулять вместе со своим грудным сыном в коляске. По разным данным, ребенку было 5–6 месяцев. В момент, когда женщина проходила возле дома, из окна многоэтажки выпал молодой человек.

"Ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти малыша не удалось. 20-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Воронежской области.

В областной прокуратуре рассказали о личности молодого человека, выпавшего из окна. Выяснилось, что парень был студентом местного колледжа.

Из 17-этажного многоквартирного жилого дома на проезжую часть упал 20-летний учащийся Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа.

из сообщения прокуратуры Воронежской области
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, для выяснения всех обстоятельств трагедии были назначены судебные экспертизы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также допрашиваются свидетели.
Прокуратура области тоже взяла на контроль ход расследования этого уголовного дела. В ведомстве добавили, что причины падения молодого человека пока еще устанавливаются.

"Не корите себя очень сильно"

По словам соседей, в семье погибшего младенца остался еще один ребенок — пятилетний мальчик. А на Острогожскую мама вместе с сыновьями приехала, чтобы навестить своих родителей. В день трагедии женщина решила прогуляться с детьми. Однако старший ребенок якобы не захотел идти на улицу, поэтому остался с бабушкой.
Вместе с тем очевидцы рассказали, что молодой человек, который упал на коляску, жил на 9-м этаже и был тихим. Время от времени его видели с девушкой. В день происшествия парень вел себя неадекватно, утверждают соседи. Высунувшись в окно в районе 15:00, он, предположительно, кричал: "Забери мое сердце, забери мою душу", а в 17:00 уже произошла трагедия, передает РИА "Воронеж".
Записи с камер видеонаблюдения и фото с места происшествия облетели интернет. В одной из групп жителей Воронежа в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация о том, что отец погибшего мальчика обратился к администратору с просьбой удалить все посты, касающиеся этой темы. Сообщается, что мужчина работает дальнобойщиком, а в момент трагедии был в рейсе. Также в публикации говорится, что мать ребенка "на пределе".
Дядя погибшего мальчика в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что семье сейчас тяжело, все переживают горе.
В связи с произошедшей трагедией свои соболезнования выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он заявил, что потрясен случившимся, однако родителям погибшего ребенка сейчас гораздо сложнее.

Очень прошу маму мальчика: пожалуйста, не корите себя очень сильно. Судя по обстоятельствам, у вас не было возможности предотвратить беду. Виновный в ней человек тоже погиб. И это тоже горе для его родственников. Приношу всем свои соболезнования.

Александр Гусев
губернатор Воронежской области
Мэр Воронежа Вадим Кстенин также назвал случившееся роковым стечением обстоятельств. Он добавил, что всей душой соболезнует семьям, потерявшим родных людей.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Москва24: последние новости
Ефремова вывезли из ИК-4 в неизвестном направлении – адвокат Ефремова вывезли из ИК-4 в неизвестном направлении – адвокат В Москве подросток умер после катания на привязанной к машине ватрушке В Москве подросток умер после катания на привязанной к машине ватрушке Суд перенес заседание по делу Навального на 12 февраля Суд перенес заседание по делу Навального на 12 февраля
Комментарии
Происшествия , Александр Гусев , Вадим Кстенин , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Комсомольская правда , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
00:49
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение