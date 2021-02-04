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Похоронившую 11 мужей россиянку будут судить за мошенничество 

Газета.Ru 1 час назад
Похоронившую 11 мужей жительницу Армавира засудят за мошенничество
Фото: Газета.Ru
В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела против жительницы Армавира, которая вступала в брак с одинокими стариками, продавала их недвижимость и присваивала себе деньги. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.
По данным следствия, 53-летняя женщина совместно со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин. Чаще всего женщина выходила за них замуж, а ее дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества. Им также помогала 57-летняя жительница города Новокубанска, которая занималась риэлтерской деятельностью.

"Обвиняемые похитили денежные средства потерпевших и приобрели права собственности на объекты недвижимости — земельные участки, жилые дома и квартиры, расположенные на территории Армавира, Краснодара и Сочи. Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн рублей", — уточнили в МВД.

Было выявлено минимум 12 фактов противоправной деятельности, притом 11 потерпевших умерли в период с 2013 по 2019 год. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Россиянке грозит до 10 лет заключения.
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Комментарии
Происшествия , МВД , Армавир , Армения , Краснодар , Краснодарский Край , Новокубанск , Сочи
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