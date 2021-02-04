В мэрии Владивостока провели следственные действия

"По версии следствия, в период с 2014 года по настоящее время уполномоченными сотрудниками администрации города Владивостока не принимается должных мер по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, выявлены факты формирования земельных участков для предоставления многодетным семьям на территории, непригодной для проживания", — говорится в сообщении ведомства.