Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ: Брат главы Северной Осетии покончил с собой после ДТП с четырьмя погибшими 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 29 минут назад
Брат главы Северной Осетии Казбек Битаров покончил с собой
Фото: Telegram-канал BAZA
Брат главы Республики Северная Осетия-Алания Казбек Битаров, проходивший подозреваемым по делу о ДТП с четырьмя жертвами, покончил с собой, сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным издания, тело Битарова было обнаружено у него дома. «Baza» пишет, что он выстрелил себе в голову из ружья.
Появились подробности ДТП с участием брата главы Северной Осетии
Смертельное ДТП произошло в декабре 2020 года в Кабардино-Балкарии. Как сообщает «Baza», Битаров, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем, в котором ехала семья с двумя детьми — все они погибли.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По данным «Baza», Битаров задержан не был.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Национальная Служба Новостей: последние новости
Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана В США 95-летний мужчина выстрелил в сотрудника дома престарелых В США 95-летний мужчина выстрелил в сотрудника дома престарелых СК назвал предварительную причину смерти экс-главы Минсельхоза СК назвал предварительную причину смерти экс-главы Минсельхоза
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
00:20
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
В мире Происшествия
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
00:44
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
Происшествия Криминал
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение