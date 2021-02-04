Брат главы Северной Осетии Казбек Битаров покончил с собой

Брат главы Республики Северная Осетия-Алания Казбек Битаров, проходивший подозреваемым по делу о ДТП с четырьмя жертвами, покончил с собой, сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным издания, тело Битарова было обнаружено у него дома. «Baza» пишет, что он выстрелил себе в голову из ружья.

Смертельное ДТП произошло в декабре 2020 года в Кабардино-Балкарии. Как сообщает «Baza», Битаров, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем, в котором ехала семья с двумя детьми — все они погибли.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По данным «Baza», Битаров задержан не был.