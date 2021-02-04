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Москва

Навального доставят 5 февраля в суд для участия в заседании по делу о клевете 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Навального доставят в суд на заседание по делу о клевете
Фото: РИА Новости
Алексей Навальный будет доставлен 5 февраля в Бабушкинский суд Москвы для участия в заседании по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

"Навальный будет лично доставлен в суд для участия в заседании", — сказала она.

По данным гособвинения, 2 июня Навальный в Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию. Своими действиями Навальный причинил моральный вред ветерану. Вину он не признает. Санкция статьи о клевете предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.
Ранее Симоновский суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Он содержится в СИЗО "Матросская Тишина".
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Комментарии 14
Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , ФСИН
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