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В Екатеринбурге экс-работница микрокредитов погасила долги за счет клиентов 

Уралинформбюро 33 минуты назад
В Екатеринбурге работница микрокредитов закрыла долги за счет клиентов
Фото: ТАСС
В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении экс-сотрудницы микрокредитов, обвиняемой в хищении 40 миллионов рублей.
Сотрудниками полиции установлено, что 34-летняя женщина, работавшая финансовым консультантом в кредитной организации, обманывала клиентов с мая 2018 по ноябрь 2019 года. Она убеждала граждан за приличное вознаграждение оформить на свое имя кредит. При этом дама уверяла, что возвращать основной долг и проценты будет сама, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

"Суть аферы заключалась в том, что она действовала по принципу финансовой пирамиды — погашала кредиты одних клиентов за счет займов последующих. Часть полученных кредитных денег она тратила на свои нужды", — прокомментировали стражи порядка.

Потерпевшие даже не подозревали о том, что на них оформлены займы. По версии следствия, злоумышленница воспользовалась имеющимися копиями их паспортов.
Отмечается, что еще четыре клиента финансовой организации, где работала обвиняемая, пострадали, когда желали погасить личный займ. Аферистка похитила с их банковских счетов денежные средства и направила на погашение своих долговых обязательств.
Во время обыска в квартире фигурантки полицейские изъяли ряд вещественных доказательств: компьютер, кредитные карты, договоры о кредитовании, а также тетрадь, в которой фигурантка вела список клиентов. Всего от противоправных действий теперь уже бывшего финансового консультанта пострадали 384 человека, которым причинен ущерб на сумму более 40 миллионов рублей. При этом часть похищенных денежных средств в размере 26 миллионов рублей она направила на погашение займов.
Бывшая сотрудница микрокредитной организации ранее отсидела срок за мошенничество (159 УК РФ). Теперь ее обвиняют в аналогичном преступлении и краже (статья 158 УК РФ).
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Происшествия , МВД , Уралинформбюро , Екатеринбург , Свердловская Область
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