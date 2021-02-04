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ФСБ задержала подполковника полиции за взятку в 12 миллионов рублей 

Lenta.ru и ещё 1 57 минут назад
Подполковника полиции задержали за взятку в 12 млн
Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»
Сотрудники ФСБ задержали 34-летнего заместителя начальника отдела полиции Уфимского района Башкирии по подозрению в посредничестве при передаче взятки в размере 12,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.
По его словам, вторым фигурантом дела стал 58-летний житель Уфы. Он, по версии следствия, узнал, что в отношении его знакомого предпринимателя расследуется уголовное дело о мошенничестве и фальсификации доказательств. Он договорился с полицейским и предложил знакомому закрыть дело, если он передаст 12,5 миллиона рублей должностным лицам МВД. Предприниматель согласился и передал необходимую сумму.
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В отношении полицейского, имеющего звание подполковника, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. С ним и его сообщником проводятся следственные действия. Устанавливаются должностные лица, которым предназначалась взятка.
В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан сообщили «Ленте.ру» о проведении служебной проверки по факту случившегося.
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Происшествия , ФСБ , МВД , Lenta.ru , Башкортостан , Уфа
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