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Сына советского чемпиона мира по хоккею задержали с наркотиками 

Lenta.ru 1 час назад
Сына советского чемпиона мира по хоккею задержали с наркотиками
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Сына советского чемпиона мира по хоккею Виктора Вахрушева Вадима задержали с наркотиками. Об этом сообщает КП.
По информации источника, у Вахрушева-младшего был изъят двухграммовый сверток с веществом, в состав которого входит героин. В отношении 34-летнего мужчины завели уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Следователи выясняют, как наркотик оказался у задержанного.
Виктор Вахрушев известен по выступлению за московские «Крылья Советов». В составе команды он стал чемпионом СССР, а также серебряным и дважды бронзовым призером первенства страны. Вместе с советской молодежной сборной хоккеист дважды стал чемпионом мира. После окончания спортивной карьеры Вахрушев три сезона тренировал «Крылья Советов» и вывел команду в Суперлигу.
Вахрушев-младший с 10 лет участвовал в хоккейных соревнованиях, однако в 19 лет завершил карьеру.
В начале марта прошлого года дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксению задержали с таблетками экстази. Против девушки было возбуждено уголовное дело. В январе этого года ее отправили в реабилитационную клинику.
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Происшествия , Вячеслав Малафеев , Крылья Советов , СБОРНАЯ РОССИИ
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