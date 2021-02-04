Сына советского чемпиона мира по хоккею задержали с наркотиками 

Сына советского чемпиона мира по хоккею Виктора Вахрушева Вадима задержали с наркотиками. Об этом сообщает КП.

По информации источника, у Вахрушева-младшего был изъят двухграммовый сверток с веществом, в состав которого входит героин. В отношении 34-летнего мужчины завели уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Следователи выясняют, как наркотик оказался у задержанного.

Виктор Вахрушев известен по выступлению за московские «Крылья Советов». В составе команды он стал чемпионом СССР, а также серебряным и дважды бронзовым призером первенства страны. Вместе с советской молодежной сборной хоккеист дважды стал чемпионом мира. После окончания спортивной карьеры Вахрушев три сезона тренировал « Крылья Советов » и вывел команду в Суперлигу.

Вахрушев-младший с 10 лет участвовал в хоккейных соревнованиях, однако в 19 лет завершил карьеру.