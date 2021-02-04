В МВД прокомментировали фотографии из спецприемника в Сахарово 

Попавшие в Сеть фотографии из центра временного содержания в Сахарово не отражают ситуацию объективно, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась фотография из восьмиместной камеры спецприемника, где на двухъярусных металлических койках без матрасов временно разместили 28 человек.

В столичной полиции прокомментировали, что в числе прочих в центре находятся те, кто ожидает оформления после решения суда об административном аресте за нарушения во время несогласованных акций.

"Указанные лица были размещены в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории. Им предоставлено горячее питание и постельные принадлежности, соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа", — сказано в релизе.

Подчеркивается, что в центре достаточно мест для арестованных, "проверкой, проведенной 2 февраля независимыми экспертами и представителями общественности, нарушений не установлено".

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному