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В МВД прокомментировали фотографии из спецприемника в Сахарово 

РИА Новости 1 час назад
В МВД прокомментировали фотографии из спецприемника в Сахарово
Фото: РИА Новости
Попавшие в Сеть фотографии из центра временного содержания в Сахарово не отражают ситуацию объективно, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась фотография из восьмиместной камеры спецприемника, где на двухъярусных металлических койках без матрасов временно разместили 28 человек.
В столичной полиции прокомментировали, что в числе прочих в центре находятся те, кто ожидает оформления после решения суда об административном аресте за нарушения во время несогласованных акций.

"Указанные лица были размещены в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории. Им предоставлено горячее питание и постельные принадлежности, соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа", — сказано в релизе.

Подчеркивается, что в центре достаточно мест для арестованных, "проверкой, проведенной 2 февраля независимыми экспертами и представителями общественности, нарушений не установлено".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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Происшествия , Дмитрий Медведев , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Владимир Путин , МВД
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