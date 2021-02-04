Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову

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Москва

Разбивший голову во время ныряния в прорубь боец UFC попал на видео 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили, одержавший пять побед подряд, повредил голову во время ныряния в прорубь. Неприятность приключилась со спортсменом на утренней пробежке. Соответствующая запись доступна в его аккаунте в Instagram.
Боец рассказал подписчикам, что после произошедшего ему потребовалась помощь врачей.

«Оказалось, что там был лед и ветки деревьев. Как только я пробил лед, почувствовал, как моя кожа лопнула. Когда мне сшивали ее, было еще больнее!» — прокомментировал ситуацию Двалишвили.

Происшествия , Видео
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