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Москва

Трех членов «пушкинской» ОПГ задержали за убийство коммерсанта и его водителя в 2014 году 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Трех членов «пушкинской» ОПГ задержали за убийства в 2014 г.
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области трех членов «пушкинской» ОПГ по делу о двойном убийстве, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ФСБ России, а также УФСБ России по Москве и Московской области задержаны трое активных членов «пушкинской» организованной группы, причастных к совершению двойного убийства в 2014 году. Всем троим предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном организованной группой, а также в незаконном обороте оружия (п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 и ст. 222 УК РФ). В настоящее время следователь вышел в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала Врадий.

По данным следствия, в 2014 году члены ОПГ совершили убийство двух мужчин и закопали их тела в Пушкинском районе Подмосковья. В конце 2020 года тела пропавших были обнаружены. В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативных мероприятий была установлена причастность к убийству трех членов «пушкинской» организованной группы.
По данным следствия, мотивом преступления стало «понуждение обвиняемых в переоформлении на них коммерческих фирм, принадлежавших одному из потерпевших». Второй жертвой оказался водитель предпринимателя.
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Комментарии 6
Происшествия , Ольга Врадий , ФСБ , СКР , МВД , АГН "Москва" , Москва , Московская область
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