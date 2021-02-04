Трех членов «пушкинской» ОПГ задержали за убийства в 2014 г.

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ФСБ России, а также УФСБ России по Москве и Московской области задержаны трое активных членов «пушкинской» организованной группы, причастных к совершению двойного убийства в 2014 году. Всем троим предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном организованной группой, а также в незаконном обороте оружия (п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 и ст. 222 УК РФ). В настоящее время следователь вышел в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала Врадий.

По данным следствия, в 2014 году члены ОПГ совершили убийство двух мужчин и закопали их тела в Пушкинском районе Подмосковья. В конце 2020 года тела пропавших были обнаружены. В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативных мероприятий была установлена причастность к убийству трех членов «пушкинской» организованной группы.

По данным следствия, мотивом преступления стало «понуждение обвиняемых в переоформлении на них коммерческих фирм, принадлежавших одному из потерпевших». Второй жертвой оказался водитель предпринимателя.