В Приморье под лед ушел целый автопарк

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В Приморье внедорожник ушел под лед. Несколько рыбаков пытались вытащить внедорожник, но их старания не увенчались успехом. В какой-то момент машина полностью ушла под воду.

Снятые очевидцами кадры публикует телеканал «НТВ». Подобные инциденты участились за последнее время, за эту зиму в Приморском крае подо льдом оказался целый автопарк.