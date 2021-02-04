В Приморье под лед ушел целый автопарк

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Ушедший под лед внедорожник в Приморье показали на видео 

Алевтина Жаркова 54 минуты назад
В Приморье внедорожник ушел под лед. Несколько рыбаков пытались вытащить внедорожник, но их старания не увенчались успехом. В какой-то момент машина полностью ушла под воду.
Снятые очевидцами кадры публикует телеканал «НТВ». Подобные инциденты участились за последнее время, за эту зиму в Приморском крае подо льдом оказался целый автопарк.
Ранее сообщалось, что в Амурской области под лед провалилась фура. Управлявший большегрузом водитель смог выбраться из кабины, но по пути домой бесследно пропал.
Происшествия , Видео
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