В Приморье под лед ушел целый автопарк

В Приморье внедорожник ушел под лед. Несколько рыбаков пытались вытащить внедорожник, но их старания не увенчались успехом. В какой-то момент машина полностью ушла под воду.
Снятые очевидцами кадры публикует телеканал «НТВ». Подобные инциденты участились за последнее время, за эту зиму в Приморском крае подо льдом оказался целый автопарк.
Ранее сообщалось, что в Амурской области под лед провалилась фура. Управлявший большегрузом водитель смог выбраться из кабины, но по пути домой бесследно пропал.