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В Дагестане раскрыли террористическую группировку подростков 

Lenta.ru 1 час назад
В Дагестане раскрыли террористическую группировку подростков
Фото: РИА Новости
В Дагестане раскрыта деятельность террористической группировки, состоявшей из подростков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.
Следователи возбудили уголовное дело против шестерых несовершеннолетних жителей Махачкалы. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества и участие в нем»).
По версии следствия, подростки поддерживали идеи запрещенной в России международной организации «Исламское государство» (ИГ). В июне 2019 года они объединились и создали террористическую группировку для совершения преступлений. Один из них взял на себя функции по ее руководству.
26 декабря 2020 года ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Махачкале. Были задержаны четыре члена ИГ. Участники группы планировали осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов, а затем напасть на сотрудников МВД.
В тайнике задержанных нашли оружие и боеприпасы. Кроме того, в телефонах подозреваемых обнаружили переписку с зарубежными координаторами.
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Происшествия , ФСБ , Исламское государство , МВД , Махачкала , Республика Дагестан
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