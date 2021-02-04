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Москва

Пьяный скандал на российской атомной подлодке дошел до суда 

Павел Тиунов 1 час назад
Пьяный скандал на российской атомной подлодке дошел до суда
Фото: ТАСС
Пьяный замполит на подводном стратегическом крейсере «Карелия» по громкой связи обматерил мичмана и его супругу, сообщает «Коммерсант». Командир корабля объявил скандалисту неполное служебное соответствие, тот в свою очередь решил опротестовать решение начальства в суде. Он заявил, что алкоголь в его каюте предназначался для борьбы с пандемией.
Инцидент произошёл в июле 2020 года, когда экипаж «Карелии» оказался заперт на борту в связи с введенными из-за пандемии ограничениями. Замполит Константин Фролкин встретился с мичманом в медицинском кубрике. Последний попросил помочь в продлении договора соцнайма жилья, но в ответ услышал отборный мат.
По словам мичмана, Фролкин едва держался на ногах, поскольку был мертвецки пьян. Казалось бы конфликт был закончен, едва начавшись, но замполит проследовал на центральный пост и повторил оскорбления по громкой связи, задев при этом еще и супругу мичмана. Информация о скандале в результате дошла до командира корабля, который спустя некоторое время застал Фролкина в каюте с признаками алкогольного опьянения.
В результате замполиту было объявлено неполное служебное соответствие. Он решил опротестовать его в суде. На слушании Фролкин сначала заявил, что не пил и не матерился. Потом, когда его слова опровергли свидетели, признался, что позволил себе пару крепких выражений, но не имел цели кого-либо оскорбить. Наконец, он заявил, что алкоголь в тот день вообще не употреблял, а спиртное использовал только для дезинфекции рук и каюты. Суд встал на сторону командования, отказав Фролкину в удовлетворении требований. Остался ли он служить на «Карелии», журналистам узнать не удалось.
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