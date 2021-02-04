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Москва

Московского фитнес-тренера избил муж клиентки 

Алиса Селезнёва 4 февраля 2021
Московского фитнес-тренера избил муж клиентки
Фото: РИА Новости
Фитнес-тренер Роман Киричук, проводящий персональные тренировки в спортклубе Spirit, госпитализировал после нападения на него. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел вечером 2 февраля.
Тренер возвращался с работы домой, когда ему распылили в глаза газовый баллончик, а затем избили. В нападавшем пострадавший спортсмен узнал мужа одной из своих клиенток, с которой он проводил персональные тренировки.
Роман Киричук был госпитализирован с переломом скуловой дуги и ожогом роговицы глаз, отмечает телеканал.
«Рамблер» писал, что ранее житель Омска устроил засаду на любовника своей супруги, зарезал его, а потом сжег автомобиль, на котором приехал к месту преступления. Поводом для убийства стала переписка, которую ревнивец обнаружил в телефоне жены.
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Происшествия , РЕН ТВ
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