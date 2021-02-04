Московского фитнес-тренера избил муж клиентки 

Фитнес-тренер Роман Киричук, проводящий персональные тренировки в спортклубе Spirit, госпитализировал после нападения на него. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел вечером 2 февраля.

Тренер возвращался с работы домой, когда ему распылили в глаза газовый баллончик, а затем избили. В нападавшем пострадавший спортсмен узнал мужа одной из своих клиенток, с которой он проводил персональные тренировки.

Роман Киричук был госпитализирован с переломом скуловой дуги и ожогом роговицы глаз, отмечает телеканал.

«Рамблер» писал, что ранее житель Омска устроил засаду на любовника своей супруги, зарезал его, а потом сжег автомобиль, на котором приехал к месту преступления. Поводом для убийства стала переписка, которую ревнивец обнаружил в телефоне жены.