В Петербурге задержали свернувшего шею пациенту фельдшера

Фельдшера скорой помощи задержали в Санкт-Петербурге по делу о смерти пациента, к которому выезжали медики на дом. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный подозревается в том, что умышленно свернул шею пациенту, в результате чего мужчина скончался от травмы.

"Задержан фельдшер скорой помощи в квартире в Кировском районе по подозрению в том, что он свернул шею пациенту", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что летом прошлого года на юге Петербурга в квартире обнаружили тело мужчины, после чего возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для уточнения причин смерти провели экспертизу. "Экспертиза недавно установила, что погибшему был причинен тяжкий вред здоровью, который стал причиной смерти. Выяснилось, что тогда мужчине потребовалась помощь из-за приступа, вызвали скорую, а фельдшер применил силу", — отметил собеседник агентства.

Источник также сообщил, что уголовное дело, возбужденное после обнаружения тела, в настоящее время переквалифицировали на статью 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.