Полиция поймала сообщника бойцов ФСБ по нападению на банк

35-летний уроженец Беслана Ахсар Дзуцев находился в розыске, как сообщник фигурантов дела. Он считается непосредственным участником ограбления банка, получив свою долю, скрылся за границей. Дзуцев был однокурсником одного из фигурантов дела, бойца центра спецназначения ФСБ Владимира Урусова , хотя сам не служил в спецслужбе: они вместе учились на юридическом факультете.

Дзуцев является гражданским лицом. Он явился в правоохранительные органы с повинной. Его в ближайшее время доставят в Москву для участия в следственных действиях.

В розыске остаются двое фигурантов дела: предполагаемый заказчик нападения на банк Борис Караматов и Николай Стефа.

В Московском военном гарнизонном суде идет процесс над участниками ограбления. По делу арестованы бойцы спецгруппы «Альфа» — Владимир Урусов и Роман Оболенский , а также сотрудники управления «К» спецслужбы — Александр Карелин Александр Власов . Еще двое спецназовцев, Дмитрий Капышев из «Вымпела» и Хетаг Маргиев из «Альфы», были заключены под домашний арест. По делу еще проходит налоговик Дмитрий Чуквин.

Караматов присвоил себе 60 из 136 похищенных миллионов рублей, остальную сумму поделили между собой бойцы спецназа и сотрудники ФСБ, которые участвовали в нападении.

Днем 10 июня 2019 года «частные инкассаторы» подъехали на бронированной машине к московскому офису банка «Металлург». Здесь они должны были передать деньги предпринимателю. Когда сумка с деньгами оказалась у него, сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ России ворвались с оружием и в полном обмундировании, прокричали «Руки за спину!», забрали деньги и скрылись.