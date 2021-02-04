Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат

Красноярске местный житель попытался нестандартным способом ограбить банк. Мужчина накачал банкомат газом в расчете на то, что устройство взорвется. Однако терминал выдержал атаку грабителя, и тому пришлось ретироваться без денег. В банкомате в момент ограбления находилось более двух миллионов рублей.

В скором времени, после просмотра видео с камеры внутреннего наблюдения, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний красноярец. В отношении него возбуждено уголовное дело.