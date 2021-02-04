Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат

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Москва

Попытка взрыва банкомата в Красноярске попала на видео 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
В Красноярске местный житель попытался нестандартным способом ограбить банк. Мужчина накачал банкомат газом в расчете на то, что устройство взорвется. Однако терминал выдержал атаку грабителя, и тому пришлось ретироваться без денег. В банкомате в момент ограбления находилось более двух миллионов рублей.
В скором времени, после просмотра видео с камеры внутреннего наблюдения, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний красноярец. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Криминал
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