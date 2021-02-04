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Москва

В Москве подросток умер после катания на привязанной к машине ватрушке 

Москва24 и ещё 2 9 часов назад
Подросток в Москве умер после катания на ватрушке
Фото: Public domain
В Москве ребенок умер после катания на ватрушке, привязанной к автомобилю. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
В ведомстве сообщили, что 9 января мужчина 1995 года рождения привязал к своей машине два тюбинга и посадил туда детей 2005 и 2006 года рождения. При движении один из тюбингов столкнулся с деревом, в результате чего 15-летний мальчик был доставлен в больницу с травмами, где позднее, несмотря на усилия врачей, скончался. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла его под личный контроль.
В январе произошла похожая ситуация. Тогда ребенок получил смертельную травму при катании на тюбинге с горки на северо-западе столицы. В результате произошедшего было заведено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Москва
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