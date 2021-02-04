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Два человека погибли при пожаре в квартире в Зеленограде 

Агентство «Москва» и ещё 5 4 февраля 2021
Два человека погибли при пожаре в квартире в Зеленограде
Фото: РИА Новости
Два человека погибли при пожаре на площади 4 кв. м в квартире в Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

«В 7:29 в оперативно-дежурную смену центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Зеленоградский административный округ, корп. 1126. Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения немедленно приступили к поиску возгорания в 14-этажном жилом здании. В ходе проверки квартир на шестом этаже в одной из них было обнаружено возгорание личных вещей и мебели на площади 4 кв. м. К сожалению, в результате пожара погибли два человека», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что произошло самозатухание.
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Происшествия , Пожар в Москве , МЧС , Москва
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