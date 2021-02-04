Два человека погибли при пожаре в квартире в Зеленограде 

«В 7:29 в оперативно-дежурную смену центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Зеленоградский административный округ, корп. 1126. Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения немедленно приступили к поиску возгорания в 14-этажном жилом здании. В ходе проверки квартир на шестом этаже в одной из них было обнаружено возгорание личных вещей и мебели на площади 4 кв. м. К сожалению, в результате пожара погибли два человека», — говорится в сообщении.