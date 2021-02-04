В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца

Перми мужчина зверски убил свою жену и ее отца. Видео с места происшествия размещено в Telegram-канале Life SHOT.

Как сообщает источник, в Дзержинском районе Перми 26-летний Шохназар Ш. в ходе конфликта со своей 21-летней супругой схватился за нож и расправился с ней. Разгневанный мужчина отрезал девушке голову, после чего зарезал ее отца.

Известно, что в момент совершения преступления в квартире находились маленькие дети — полугодовалый мальчик и двухлетняя девочка. Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции.