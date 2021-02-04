Подростки расстреляли скорую помощь 

Иркутской области подростки выстрелили в автомобиль скорой помощи из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба местного управления внутренних дел.

Вчера двое 16-летних молодых людей, находясь в подъезде многоэтажного дома, произвели выстрел из пневматического оружия в сторону автомобиля «Газель» бригады скорой помощи, которая приехала на вызов. В результате инцидента никто не пострадал, но на ветровом стекле машины образовался скол.

Медицинские работники обратились с заявлением о произошедшем в полицию. Следственно-оперативная группа прибыла на место ЧП немедленно. В ходе отработки прилегающего к месту событий жилого массива полицейские задержали подозреваемых. Они признались в содеянном и объяснили, что сделали это из хулиганских побуждений. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают с ними и их законными представителями.

В январе, как сообщал «Рамблер», во дворе дома на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге между водителем автомобиля «Лексус ЕС 350» и тремя мужчинами произошел дорожный конфликт. В ходе него автомобилист трижды выстрелил в сторону одного из оппонентов из травматического пистолета «Оса», после чего был избит всеми тремя.