Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске

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Фонтан кипятка высотой с четырехэтажный дом забил в Челябинске и оставил без отопления несколько многоквартирных домов.

Инцидент сняли на камеру очевидцы, запись публикует телеканал «360». На кадрах запечатлено, как мощная струя воды ударяет в стену рядом стоящего здания на уровне четвертого этажа.

В результате аварии на теплотрассе, которая произошла на улице Богдана Хмельницкого, несколько жилых домов и детский сад лишились отопления. Аварийные бригады ведут работы по устранению последствий ЧП.