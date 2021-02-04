Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Фонтан кипятка с 4-этажный дом в Челябинске сняли на видео 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
Фонтан кипятка высотой с четырехэтажный дом забил в Челябинске и оставил без отопления несколько многоквартирных домов.
Инцидент сняли на камеру очевидцы, запись публикует телеканал «360». На кадрах запечатлено, как мощная струя воды ударяет в стену рядом стоящего здания на уровне четвертого этажа.
В результате аварии на теплотрассе, которая произошла на улице Богдана Хмельницкого, несколько жилых домов и детский сад лишились отопления. Аварийные бригады ведут работы по устранению последствий ЧП.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске
Происшествия
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
00:55
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
Общество
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
00:28
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
Происшествия
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
03:35
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
Общество
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
03:41
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
Шоу-бизнес
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
04:11
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
Наука и техника
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
02:40
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
В мире
Видео беспилотного исследовательского парусника
01:33
Видео беспилотного исследовательского парусника
Наука и техника
Видео расстрела мужчины на глазах у прохожих
01:04
Видео расстрела мужчины на глазах у прохожих
Происшествия
Видео последних переговоров пожарных в Красноярске
01:07
Видео последних переговоров пожарных в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение