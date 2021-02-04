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Видео аварийной посадки самолета на Сахалине 

Вадим Дроздов 38 минут назад
Утром 4 февраля в Южно-Сахалинске пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора", рейс 5626, совершил аварийную посадку. О ЧП экипаж сообщил сразу после вылета из Хабаровска. Весь полет экипаж боролся с задымлением. На борту находилось 90 пассажиров и 7 членов экипажа. К месту происшествия выдвинулись силы и средства МЧС России по Сахалинской области в количестве 24 человек и 6 единиц техники. К счастью, пострадавших среди экипажа и пассажиров нет.
В 10:15 по местному времени самолет совершил благополучную посадку. Его осмотрели специалисты, он признан исправным и уже готовится к вылету в Хабаровск, сейчас идет посадка. Вылет произойдет в 11:40.
Происшествия , Видео , МЧС
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