2 февраля в Ростовской области в ходе совместной операции полиции и ФСБ РФ были задержаны трое подозреваемых в расстреле мужчины на улице Ростова-на-Дону. Инцидент произошел еще в декабре 2020-го года возле торгового центра "Сокол". Момент преступления сняли камеры наружного видеонаблюдения. Жертва нападения при этом был госпитализирован в тяжелом состоянии, но выжил. Личности нападавших удалось установить и произвести задержание злоумышленников. При обыске в их квартире был обнаружен большой арсенал огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Видео расстрела мужчины на глазах у прохожих
Происшествия , Видео , ФСБ
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