Видео последних переговоров пожарных в Красноярске 

3 февраля во время пожара на складе в Красноярске погибли трое пожарных и один работник склада. Спасателям не удалось найти выход из горящего здания, кислород в баллонах закончился и они задохнулись угарным газом. Позже появилась запись последних переговоров пожарных.
"У нас закончился воздух в баллонах. Ищи выход! Ищи!" — требует, предположительно, командир звена старший прапорщик Алексей Пузырёв, который вместе со старшим прапорщиком Анатолием Жалнерчиком и сержантом Максимом Рябцевым одними из первых зашли в полыхающее здание на улице Калинина с целью найти выживших.
Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего.