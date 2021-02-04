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Видео последних переговоров пожарных в Красноярске 

Вадим Дроздов 53 минуты назад
3 февраля во время пожара на складе в Красноярске погибли трое пожарных и один работник склада. Спасателям не удалось найти выход из горящего здания, кислород в баллонах закончился и они задохнулись угарным газом. Позже появилась запись последних переговоров пожарных.
"У нас закончился воздух в баллонах. Ищи выход! Ищи!" — требует, предположительно, командир звена старший прапорщик Алексей Пузырёв, который вместе со старшим прапорщиком Анатолием Жалнерчиком и сержантом Максимом Рябцевым одними из первых зашли в полыхающее здание на улице Калинина с целью найти выживших.
Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего.
Происшествия , Видео , Алексей Пузырев , Евгений Зиничев , МЧС
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