Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Спасенного из леса пенсионера сняли на видео 

Вадим Дроздов 17 минут назад
3 февраля в Свердловской области полицейские спасли пенсионера, потерявшегося в лесу. За помощью к полицейским обратились обеспокоенные родственники пожилого мужчины. Они рассказали, что дедушка ушел из дома днем, но к вечеру так и не вернулась. На его поиски отправился экипаж ППС Анатолий Неприн, Денис Голиков и Максим Бакшаев. Спустя два часа, в темноте, пройдя более шести километров, они все-таки нашли пенсионера. Он уже начал замерзать и не мог передвигаться, поэтому патрульные понесли его на руках. Спасенного мужчину передали врачам, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео последних переговоров пожарных в Красноярске
01:07
Видео последних переговоров пожарных в Красноярске
Происшествия
«Ледяной вулкан» в Казахстане сняли на видео
00:32
«Ледяной вулкан» в Казахстане сняли на видео
В мире
Спасенного из леса пенсионера сняли на видео
00:36
Спасенного из леса пенсионера сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
00:52
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение