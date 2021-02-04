3 февраля в Свердловской области полицейские спасли пенсионера, потерявшегося в лесу. За помощью к полицейским обратились обеспокоенные родственники пожилого мужчины. Они рассказали, что дедушка ушел из дома днем, но к вечеру так и не вернулась. На его поиски отправился экипаж ППС Анатолий Неприн, Денис Голиков и Максим Бакшаев. Спустя два часа, в темноте, пройдя более шести километров, они все-таки нашли пенсионера. Он уже начал замерзать и не мог передвигаться, поэтому патрульные понесли его на руках. Спасенного мужчину передали врачам, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Спасенного из леса пенсионера сняли на видео
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