Россиянина избили и передали «привет от тещи» 

Жителя Южно-Сахалинска жестоко избил неизвестный, напавший со словами «привет тебе от тещи». Об этом сообщает ASTV.

По информации издания, россиянин и его возлюбленная прилетели в Южно-Сахалинск, чтобы решить вопросы с документами об образовании. В аэропорту они встретили знакомого, с которым у них произошел конфликт, но его удалось разрешить миром.

Пара остановилась у знакомой. Когда они начали забирать вещи из такси, к мужчине подбежал неизвестный, который начал его избивать с криками, а затем убежал.

О какой именно теще идет речь, потерпевший не знает, поскольку никакой тещи у него нет. Потерпевший обратился в полицию, там установили, что произошедшее в аэропорту не имеет никакого отношения к произошедшему позднее.