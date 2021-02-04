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Россиянина избили и передали «привет от тещи» 

Lenta.ru 32 минуты назад
Россиянина избили и передали «привет от тещи»
Фото: РИА Новости
Жителя Южно-Сахалинска жестоко избил неизвестный, напавший со словами «привет тебе от тещи». Об этом сообщает ASTV.
По информации издания, россиянин и его возлюбленная прилетели в Южно-Сахалинск, чтобы решить вопросы с документами об образовании. В аэропорту они встретили знакомого, с которым у них произошел конфликт, но его удалось разрешить миром.
Пара остановилась у знакомой. Когда они начали забирать вещи из такси, к мужчине подбежал неизвестный, который начал его избивать с криками, а затем убежал.
О какой именно теще идет речь, потерпевший не знает, поскольку никакой тещи у него нет. Потерпевший обратился в полицию, там установили, что произошедшее в аэропорту не имеет никакого отношения к произошедшему позднее.
Ранее житель Пушкина Московской области задушил тещу, которая в ходе ссоры оттаскала его за уши. В течение 10 лет в одной квартире с обвиняемым жили его жена, сын-инвалид и теща, которая регулярно вела себя агрессивно и унижала родственников. 21 ноября, когда обвиняемый вернулся домой с работы, теща встретила его, устроив скандал и оттягивая ему уши. Мужчина задушил ее.
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Происшествия , Криминал , Московская область , Пушкин , Санкт-Петербург
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