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В Воронеже мужчина выпал из окна на коляску с младенцем 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Мужчина выпал из окна на коляску с ребенком в Воронеже
Фото: Мой и твой Воронеж/vk.com
Житель Воронежа выпал из окна 17-го этажа на коляску с ребёнком. Инцидент произошёл во дворе дома в жилом комплексе «Звёздный» на Острогожской улице.
Мать с коляской шла по тротуару, когда с высоты упал человек. Пятимесячный ребёнок, по неподтверждённым данным, скончался по дороге в больницу, также погиб выпавший из окна мужчина, сообщают региональные «Вести» со ссылкой на очевидцев трагедии.
По словам соседей, мужчина проживал один на последнем этаже. В настоящее время полицейские устанавливают подробности произошедшего.
Ранее стало известно, что подросток выпал из окна четвёртого этажа, стремясь повторить сцену из аниме. В настоящее время он находится в реанимации. Инцидент произошёл 12 января в школе № 640, расположенной на улице Савушкина. Одноклассники подростка пытались отговорить его от задуманного, но не преуспели в этом.
Как сообщал NEWS.ru, в Москве в начале декабря годовалый ребёнок погиб после падения из окна многоквартирного дома. Малыш выпал не сам, его выкинула подруга его матери. Инцидент произошёл в Новой Москве, в доме по улице Лётчика Ульянина. В момент происшествия в квартире находились обе женщины, причины произошедшего выясняются.
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Происшествия , Воронеж , Воронежская Область
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