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Россиянин обезглавил беременную сожительницу и зарезал ее отца 

Lenta.ru и ещё 4 46 минут назад
Мужчина обезглавил беременную сожительницу и зарезал ее отца
Фото: РИА Новости
Житель Перми обезглавил беременную сожительницу и зарезал ее отца. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
На сайте Следственного комитета России по региону уточняется, что убийство произошло вечером 3 февраля в Дзержинском районе города. Правоохранители обнаружили возле подъезда многоэтажного жилого дома тело мужчины, а в одной из квартир — труп женщины, оба с признаками насильственной смерти.
Следователи установили подозреваемого по горячим следам и задержали его. По версии правоохранителей, он вооружился ножом и нанес множественные ранения своей сожительнице и ее отцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).
В сентябре 2019 года жителя Сочи задержали по подозрению в убийстве 46-летней жены и инсценировки ее исчезновения. По одной из версий, мужчина поругался с женой, расправился с ней, спрятал тело, после чего объявил ее в розыск. В социальных сетях он распространил сообщение, будто она пропала без вести.
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Комментарии 1
Происшествия , СКР , Дзержинский , Московская область , Пермский Край , Пермь
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