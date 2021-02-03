В Москве арестовали участника незаконной акции 

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Тимирязевский суд Москвы в среду арестовал на 7 суток 18-летнего юношу, которого ряд СМИ назвал школьником, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева

"Совершеннолетний гражданин 2003 года рождения (18 лет ему исполнилось 18 января) признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток", — рассказала собеседница агентства.

В среду ряд СМИ распространил сообщения о том, что Тимирязевский суд столицы арестовал на 7 суток школьника за нарушение порядка проведения массового мероприятия, иные подробности не уточнялись.

В инстанции не смогли подтвердить или опровергнуть, действительно ли арестованный является учащимся школы.