Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых
Фото: © Fotolia / EugeneF
Полиция в американском штате Колорадо арестовала 95-летнего постояльца дома престарелых, который устроил стрельбу и тяжело ранил сотрудника учреждения, сообщает местный телеканал Denver Channel.
Согласно информации местной полиции, инцидент произошел в среду утром в городе Лафайетт в 35 километрах от Денвера.
Во время прибытия на место происшествия правоохранителей подозреваемый находился в своей комнате. Мужчина не оказывал сопротивления при задержании. Раненный им сотрудник госпитализирован в критическом состоянии.
Как удалось установить, подозреваемый использовал небольшой пистолет и выстрелил только один раз. Мотивы его действий пока не ясны.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Последние новости
Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Юрист прокомментировал поведение Навального в суде Юрист прокомментировал поведение Навального в суде Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Происшествия , Криминал , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
00:52
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение