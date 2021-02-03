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Произошла авария на Запорожской ТЭС 

News.ru 14 минут назад
На Запорожской ТЭС произошла авария
Фото: join.dtek.com
На Запорожской ТЭС остановлены четыре блока тепловой электростанции. Причина аварии — повреждение поверхности нагрева котлоагрегата.
ТЭС находится в городе Энергодаре. После аварии частично отключено электричество в нескольких населённых пунктах в округе. На станции ведутся восстановительные работы. По словам депутата местного городского совета Анатолия Анохина, в городе также пропало водоснабжение, сообщает «Обозреватель».
Анохин рассказал, что в городе слышали гул, который сопровождал сброс пара. Его могли принять за взрыв. По его словам, насколько всё серьёзно, сказать никто не может.
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Мобильная связь перегружена, воды нет — остановились насосы, — заявил депутат.
Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года на Украине отключился третий энергоблок Ровенской АЭС. Соответствующую информацию сообщил глава комитета по энергетике Рады Андрей Герус.
По словам Геруса, за несколько месяцев суммарная мощность энергостанций на Украине упала на 56%. Неработающие блоки будут замещены блоками угольных электростанций.
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Комментарии 3
Происшествия , В мире , Андрей Герус
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