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Экс-губернатор Фургал рассчитывает на оправдательный приговор 

ТАСС 1 час назад
Фургал рассчитывает на оправдательный приговор
Фото: РИА Новости
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассчитывает на оправдательный приговор в рамках рассмотрения в суде уголовного дела об организации убийств предпринимателей. Как отметил ТАСС один из его адвокатов, Михаил Карапетян, экс-губернатор настаивает на заказном характере дела в отношении него.
Следственный комитет РФ предъявил в среду экс-чиновнику обвинение в окончательной редакции.

"Наш подзащитный категорически отрицает свою причастность к этим преступлениям и не сомневается в том, что будет оправдан судом. По его словам, уголовное дело в отношении него носит заказной характер", — сказал защитник.

По словам адвоката, срок давности по вмененному Фургалу эпизоду с оружием (ст. 222 УК РФ) давно истек.

"В том случае, если будет обвинительный приговор, наказание по этому эпизоду не может быть ему назначено, так как срок давности по этой статье [составляет] 10 лет и истек 7 лет назад", — отметил Карапетян.

Он добавил, что ранее его подзащитному вменялось три эпизода по статье "Убийство" (ст. 105 УК РФ), но в окончательной редакции по убийству двух бизнесменов вменяется одна статья, а по покушению на убийство — вторая.
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Происшествия , Сергей Фургал , СКР , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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