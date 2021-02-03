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Российский полицейский штрафовал родственников ради работы 

Lenta.ru 11 минут назад
Полицейский штрафовал родственников ради работы
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»
В городе Галич Костромской области перед судом предстанет бывший полицейский, который штрафовал родственников и оплачивал за них штрафы ради улучшения показателей работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
По версии следствия, обвиняемый, работавший полицейским-водителем отделения патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Галичский» в феврале 2020 года составил фиктивные протоколы об административном правонарушении в отношении родственников за курение в общественном месте. Проступок наказывается штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей. Полицейский сам оплатил штрафы, чтобы родня не узнала.
Преступление вскрыли сотрудники собственной безопасности МВД. Полицейского обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
27 августа 2020 года сообщалось, что в Курганской области был задержан начальник межрайонного отдела МВД России «Каргапольский» Денис Мурашов за аферу с премиями подчиненных. По версии следствия, в 2016 году подполковник полиции выписывал завышенные премии своим подчиненным. Как только деньги поступали на счета сотрудников, он велел обналичивать средства и передавать их ему лично или через посредников. Присвоенные деньги Мурашов тратил на свои нужды.
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Происшествия , Денис Мурашов , МВД , Галич , Костромская Область
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