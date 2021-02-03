Полицейский избил коллегу за обвинения в пьянстве

РФ. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело против полицейского, который набросился с кулаками на коллегу из ДПС , заподозрившего его в опьянении, сообщает в среду региональное управление СК

"В ночь на 30 января в станице Кардоникской Зеленчуского района КЧР водитель Lada Vesta, сам являясь сотрудником МВД по Карачаево-Черкесской республике, применил насилие в отношении инспектора ДПС", — говорится в релизе.

Дело в том, что гаишник попросил коллегу пройти медицинское освидетельствование, так как у того "наблюдались внешние признаки опьянения".

Офицер, однако, "отреагировал агрессивно, применил физическую силу", но дебош "был пресечен". Позже выяснилось, что за рулем был сотрудник отдела полиции "Карачаевский".

По факту отказа от освидетельствования на него завели административный протокол, а из-за "применения насилия" — уголовное дело по соответствующей статье.

Региональное МВД сообщает, что, если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов по отрицательным мотивам, а его начальника строго накажут в дисциплинарном порядке.