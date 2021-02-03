Суд арестовал главреда «Медиазоны» Смирнова на 25 суток 

"Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП, и назначил наказание в виде административного ареста на срок 25 суток", — сказала пресс-секретарь.

По этой статье о повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий ему грозило максимум 30 суток ареста.

Ранее Смирнов заявил РИА Новости, что его задержали без объяснения причин, на сайте "Медиазоны" уточнялось — "якобы за участие в акции или призывы". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району.

Как рассказал РИА Новости адвокат Смирнова Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции — часть 8 статьи 20.2 КоАП. Позже Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя задержание Смирнова, сообщил, что журналисту "не вменяется участие в акции", дело в другом, причем "там все абсолютно логично".

В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.