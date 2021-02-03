В Иванове пропали три школьницы 

Полиция и волонтеры в Ивановской области объявили поиски трех школьниц в возрасте 11-12 лет, которые в среду утром ушли в школу в Иванове и до настоящего времени не вернулись. Об этом в среду сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Полиция просит граждан оказать содействие в установлении местонахождения трех несовершеннолетних школьниц: две девочки 2009 г. р., одна — 2010 г. р. Все три девочки сегодня утром ушли в школу и до настоящего времени не вернулись", — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД, школьницы знакомы между собой. К поискам детей, помимо сотрудников полиции, также подключились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

По данным следственного управления СК РФ по Ивановской области, в школе девочки так и не появились, на связь до настоящего времени не вышли. "По факту исчезновения детей следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили в СК.

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