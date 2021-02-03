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Убившую сына жительницу Мурома признали невменяемой 

РИА Новости 1 час назад
Убившую сына жительницу Мурома признали невменяемой
Фото: РИА Новости
Убившая своего девятилетнего сына жительница Мурома признана невменяемой, в суд уголовное дело направлено с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в ночь на 23 октября 2020 года женщина, находясь дома со своим сыном, подошла к спящему ребенку. Сначала она начала его душить, а потом нанесла не менее восьми ударов ножом, в результате чего мальчик скончался на месте.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Мурома по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении.

Управление уточняет, что мать решила убить ребенка "вследствие имеющегося у нее психического расстройства", до этого женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, но ее удалось спасти.

"Женщина с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра и имеет расстройство психики. Экспертной комиссией она признана невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности для себя, нуждающейся в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа", — отмечает СУСК.

В суд дело направлено с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
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Происшествия , СКР , Владимирская Область , Муром
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