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Саратовская воспитательница, которая тащила девочку волоком с прогулки, уволилась, пишут «Вести.ру».

Накануне в Сети появилось снятое очевидцем видео, на котором женщина на территории детского сада тащит волоком ребенка по снегу. Видео вызвало бурное обсуждение в местном паблике «Саратов Онлайн» в соцсети «Вконтакте».

Очевидцы отметили, что видят подобную картину не первый раз, а на записи может быть запечатлена воспитательница.

Позже героиня видео призналась, что таким образом тащила в группу ребенка, не желавшего уходить с прогулки.

Полиция организовала проверку. В среду стало известно, что воспитательница уволилась по собственному желанию. Родители девочки не имеют претензий к детскому саду.