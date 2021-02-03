Саратовская воспитательница, которая тащила девочку волоком с прогулки, уволилась, пишут «Вести.ру».
Накануне в Сети появилось снятое очевидцем видео, на котором женщина на территории детского сада тащит волоком ребенка по снегу. Видео вызвало бурное обсуждение в местном паблике «Саратов Онлайн» в соцсети «Вконтакте».
Очевидцы отметили, что видят подобную картину не первый раз, а на записи может быть запечатлена воспитательница.
Позже героиня видео призналась, что таким образом тащила в группу ребенка, не желавшего уходить с прогулки.
Полиция организовала проверку. В среду стало известно, что воспитательница уволилась по собственному желанию. Родители девочки не имеют претензий к детскому саду.
Ранее «Рамблер» писал об опубликованной в Сети видеозаписи, на которой мужчина по очереди поднимает и с силой бросает об пол своих детей 8 и 5 лет. После того, как ролик был замечен правоохранительными органами, мужчину задержали. Он признался, что неоднократно бил и издевался над детьми.