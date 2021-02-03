Россия выдала Польше разыскиваемого 15 лет преступника 

«С 1995 года Жак скрывался на территории РФ под вымышленным именем, нигде не работал, жил без документов и регистрации. После задержания районный суд города Иваново взял фигуранта дела под стражу. Позже было принято решение об экстрадиции» — заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.