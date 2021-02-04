Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Внук создателя ППШ осужден за убийство охотника 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Внука создателя пистолета-пулемета Шпагина осудили за убийство
Фото: РИА Новости
Себежский районный суд Псковской области признал внука конструктора пистолета-пулемета Шпагина (ППШ) виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает прокуратура района.
Отмечается, что москвич, приходящийся внуком конструктору одного из символов победы в ВОВ — автомата ППШ, в августе 2020 года охотился на территории Себежского района совместно с местным жителем, передает «Интерфакс». Однако в сумерках с расстояния около 20 метров он принял его за лося и, как отмечается, по неосторожности один раз выстрелил из карабина.
Мужчина получил огнестрельное ранение живота и скончался.
Представитель потерпевшей стороны выдвинул версию об умышленном характере преступления, однако она не нашла подтверждения в ходе судебного следствия.
Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства, а также с него взыскан причиненный потерпевшей стороне моральный вред в размере 2,7 млн рублей.
Как сообщалось ранее, житель Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела после того, как по неосторожности убил своего сына во время охоты — мужчина принял его за волка.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Подростки избили и ограбили журналиста в Улан-Удэ Подростки избили и ограбили журналиста в Улан-Удэ Найдены тела пропавших при тушении склада в Красноярске пожарных Найдены тела пропавших при тушении склада в Красноярске пожарных Вымогавшая деньги у Никаса Сафронова модель получила срок Вымогавшая деньги у Никаса Сафронова модель получила срок
Комментарии
Происшествия , Интерфакс , Псковская Область , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
00:20
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
В мире Происшествия
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат
00:44
Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат
Происшествия Криминал
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение