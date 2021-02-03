При тушении крупного пожара в Красноярске погибли трое спасателей. В Сети появилась запись их переговоров.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на складе автозапчастей на площади 3,5 тысячи квадратных метров на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля. Следственный комитет дал подтверждение гибели одного человека при пожаре.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на складе автозапчастей на площади 3,5 тысячи квадратных метров на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля. Следственный комитет дал подтверждение гибели одного человека при пожаре.

Трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который по информации свидетелей мог находиться внутри, и спустя некоторое время перестали выходить на связь, — сообщили в МЧС.

Позже Мэр Красноярска Сергей Ерёмин признал гибель трёх пожарных, сообщает РИА Новости.

На появившейся в Сети записи предположительно переговоров огнеборцев слышно «У нас закончился воздух в баллонах!», «Ищи выход! Ищи!», «У Пятого закончился воздух, кто с ним работает?», «Тридцать второй, который зашёл с севера, на поиски пострадавшего!».

Как ранее передавал NEWS.ru, возгоранию в Красноярске присвоили третий уровень сложности. По информации спасателей, принято решение о вводе резервной техники. На месте происшествия в настоящий момент работают пять звеньев газодымозащитной службы, развёрнуто три участка.