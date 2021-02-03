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Костромской полицейский оштрафовал родственников для выполнения плана 

РИА Новости 13 минут назад
Костромской полицейский оштрафовал родственников для выполнения плана
Фото: ТАСС
Бывший полицейский в Костромской области предстанет перед судом за то, что ради искусственного улучшения показателей своей работы оштрафовал родственников за курение в неположенном месте, хотя они этого не делали, и затем сам же оплатил штрафы, сообщило СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, в феврале 2020 года сотрудник полиции, действуя из корыстной и личной заинтересованности, преследуя цель искусственного улучшения показателей своей работы, незаконно составил фиктивные протоколы… за нарушение установленного запрета курения табака, в которые внес заведомо ложные сведения, в том числе сфальсифицировал подписи "нарушителей", — говорится в сообщении.

На основании фиктивных документов два его родственника были незаконно оштрафованы.

"В действительности мужчины административные правонарушения не совершали. Административные наказания в виде штрафов обвиняемый оплатил из личных средств, чтобы скрыть следы преступления от родственников", — информирует следственное управление.

Проделки полицейского выявили его коллеги из отдела собственной безопасности УМВД России по Костромской области, СУСК возбудил дело о превышении должностных полномочий, его уволили из органов.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
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Происшествия , СКР , МВД
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