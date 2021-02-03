Костромской полицейский оштрафовал родственников для выполнения плана 

"По версии следствия, в феврале 2020 года сотрудник полиции, действуя из корыстной и личной заинтересованности, преследуя цель искусственного улучшения показателей своей работы, незаконно составил фиктивные протоколы… за нарушение установленного запрета курения табака, в которые внес заведомо ложные сведения, в том числе сфальсифицировал подписи "нарушителей", — говорится в сообщении.