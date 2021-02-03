Россиянин зарубил начальника топором 

Согласно версии следствия, 24-летний работник строительной бригады неоднократно жаловался знакомым, что 44-летний бригадир предъявляет ему различные претензии. В ночь на 1 февраля в поселке Верхнее Дуброво после распития алкогольных напитков строитель вошел в комнату бригадира и нанес ему несколько ударов колуном по голове, после чего ударил ножом в шею.

Бригадир скончался от полученных травм. Тогда его убийца стал снимать труп на видео, цинично комментируя происходящее. Он отправил ролик своим знакомым, похвалившись содеянным, и попытался сжечь нож в печке.

Некоторое время спустя мужчина рассказал о своем поступке хозяину арендованного дома. Тот обратился в полицию. Ее сотрудники задержали преступника. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».