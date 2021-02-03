Полицейский начальник избил автоинспекторов за проверку документов 

Карачаево-Черкесии замначальника местного отдела полиции бросился с кулаками на сотрудников ГИБДД , остановивших его автомобиль, сообщает Telegram-канал Baza. На несдержанного силовика завели уголовное дело.

Инцидент произошел в конце января в Карачаевске . Автоинспекторы остановили автомобиль Lada Vesta, за рулем которого сидел подполковник Мурат Ижаев. Полицейский с 20-летним стажем возвращался с работы домой. Журналисты допускают, что правоохранитель управлял машиной в нетрезвом состоянии. Обычная проверка документов переросла сначала в словесную перепалку, а затем в драку.

Предполагается, что Ижаев первый набросился с кулаками на коллег. Трое сотрудников ГИБДД смогли дать отпор разбушевавшемуся полицейскому. Однако один из них позже обратился за помощью медикам, которые диагностировали у него травмы головы.

Подполковника задержали. 31 января на него завели уголовное дело по статье о нападении на представителя власти.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Выборге группа вооруженных мужчин атаковала посетителей магазина, в числе которых оказался сотрудник полиции. Нападавшие решили таким образом самоутвердиться, отметили в региональном управлении МВД . Произошла драка. Жертвы нападения решили спастись бегством, но злоумышленники бросились за ними в погоню на автомобилях Toyota Land Cruiser и BMW 750. Посетителей магазина, в том числе и сотрудника полиции, сильно избили. При этом правоохранитель заявил, что является действующим сотрудником силовых структур, но ему это не помогло.

Позже подозреваемых задержали. По данным оперативников, мужчины зарабатывают на жизнь «решением конфликтных вопросов». В основном в ход идут силовые и незаконные методы. Правоохранители полагают, что задержанные могут иметь отношение к серии тяжких преступлений, совершенных в регионе.