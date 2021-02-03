Дети провалились под лёд в Нижегородской области

Трое детей провалились под лед на безымянном пруду в Кстовском районе Нижегородской области . Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Несчастный случай произошел вечером 2 февраля на территории базы отдыха «Славная вотчина» в поселке Большое Мокрое.

Три мальчика вышли на лед, который внезапно стал трескаться под ними, и дети провалились. Один из ребят успел выбраться на берег самостоятельно, а двое других стали уходить под лед.

На помощь детям бросился охранник базы отдыха Валерий Клевачкин. Мужчине удалось вытащить на берег одного из детей.

Второго мальчика спасти не удалось. Его тело достали прибывшие на место спасатели аварийно-спасательного отряда города Кстово.